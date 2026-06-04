Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Verwirrter Mann beschäftigt Mühlhäuser Polizei
Mühlhausen (ots)
Am frühen Donnerstagmorgen löste eine vermeintliche Bedrohung einen Polizeieinsatz der Polizeiinspektion Unstrut-Hainich aus. Die herbeigeeilten Beamten konnten an der Einsatzadresse allerdings keinen Anhaltspunkt für begangene Straftaten feststellen. Ein in einem psychischen Ausnahmezustand befindlicher Mann fühlte sich bedroht und hatte sich mit mehreren gefährlichen Gegenständen bewaffnen. Dabei kam es zu einer versehentlichen Selbstverletzung an einer Hand, weshalb zusätzlich ein Rettungseinsatz ausgelöst wurde. Nach kurzer medizinischer Begutachtung wurde der Mann ob seines Zustandes in eine Fachklinik gebracht.
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