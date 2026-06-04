Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Streit zwischen zwei Frauen eskaliert

Menteroda (ots)

In der Straße des Friedens kam es Mittwochnacht zu einer Nötigung im Straßenverkehr. Eine polizeilich bekannte 41-jährige Frau stellte sich vor das Auto einer 28-Jährigen und hinderte sie am Fahren. Außerdem wurde die im Fahrerin bedroht. Kurz nach dem Anruf der Autofahrerin entfernte sich die andere Frau in unbekannte Richtung. Die Täterin konnte identifiziert werden und muss sich nun strafrechtlich wegen Bedrohung und Nötigung im Straßenverkehr verantworten.

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