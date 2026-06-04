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Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Verkehrskontrollen in Nordthüringen - die Notwendigkeit zeigt das Ergebnis

Nordthüringen (ots)

Am Dienstag führte die Landespolizeiinspektion Nordhausen in den Landkreisen Nordhausen, Eichsfeld, Kyffhäuser und Unstrut-Hainich in einem Einsatz gezielt Verkehrskontrollen mit speziell geschulten Beamten durch. In den 12 Kontrollstunden wurden einige Fahrzeugführer auf die Fahrtüchtigkeit kontrolliert. Hierbei wurden insgesamt drei Fahrer festgestellt, die unter dem Einfluss von Cannabis, drei die unter dem Einfluss anderer berauschender Mittel und fünf die Alkohol vor Fahrantritt konsumiert hatten. Zwei von ihnen wiesen einen Atemalkoholwert auf, der höher als 0,5 Promille lag, weshalb folglich ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und die Führerscheine sichergestellt wurden. Gegenüber den anderen wurde zunächst ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Außerdem konnten sieben Fahrzeugführer keine erforderliche Fahrerlaubnis vorweisen. Sieben weitere hatten ihre Fahrzeuge, nicht wie vorgeschrieben, versichert. Bei einem Fahrer wurde ein Gegenstand aufgefunden, der nach den Waffengesetz nicht hätte mitgeführt werden dürfen.

Vier Fahrzeuge entsprachen nicht den rechtlichen Bestimmungen aus den einschlägigen Rechtsvorschriften, sodass Mängelscheine ausgestellt worden. An den Kontrollorten konnten zudem weitere zwei Verwarngelder geahndet, die nach festgestellten Ordnungswidrigkeiten durch die Polizeibeamten erhoben wurden.

Im Ergebnis zeigt sich, dass diese Kontrollen in Nordthüringen berechtigt und notwendig sind, um die Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer zu ermöglichen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

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