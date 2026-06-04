Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Zeugenaufruf nach Orttafeldiebstahl in Heuthen
Heuthen (ots)
Unbekannte Täter entwendeten in einer unbekannten Zeit vor dem 2. Juni 9.30 Uhr ein Ortsschild aus Heuthen. Das Schild stand am Ortsausgang an der Flinsberger Straße in Richtung Flinsberg. Beamte der Polizeiinspektion Eichsfeld bittet um ihre Mithilfe. Sachdienliche Hinweise werden unter der Telefonnummer 0361/5743 67 100 entgegengenommen. Aktenzeichens 0135995
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
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Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
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