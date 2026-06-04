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Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zeugenaufruf nach Orttafeldiebstahl in Heuthen

Heuthen (ots)

Unbekannte Täter entwendeten in einer unbekannten Zeit vor dem 2. Juni 9.30 Uhr ein Ortsschild aus Heuthen. Das Schild stand am Ortsausgang an der Flinsberger Straße in Richtung Flinsberg. Beamte der Polizeiinspektion Eichsfeld bittet um ihre Mithilfe. Sachdienliche Hinweise werden unter der Telefonnummer 0361/5743 67 100 entgegengenommen. Aktenzeichens 0135995

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

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