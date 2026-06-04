LPI-NDH: Zeugenaufruf nach Orttafeldiebstahl in Heuthen

Nordthüringen (ots) - Am Dienstag führte die Landespolizeiinspektion Nordhausen in den Landkreisen Nordhausen, Eichsfeld, Kyffhäuser und Unstrut-Hainich in einem Einsatz gezielt Verkehrskontrollen mit speziell geschulten Beamten durch. In den 12 Kontrollstunden wurden einige Fahrzeugführer auf die Fahrtüchtigkeit kontrolliert. Hierbei wurden insgesamt drei Fahrer ...

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