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Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Randalierer verwüsten Grundstück und hinterlassen Sachschäden

Bischofferode (ots)

In der Bahnhofstraße drangen unbekannte Täter auf ein Grundstück ein und nahmen dort Verwüstungen vor. Unter Anderem wurden mehrere Fenster zerstört, die noch zum Einbau bereitstanden. Die unbekannten Täter nahmen dafür verschiedene Steine, die sie auf dem Grundstück vorfanden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro.

Wer Hinweise zur Tat oder den Täter geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Eichsfeld unter 0361/5743 67 100.

Aktenzeichen 0138135

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

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