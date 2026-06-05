Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Briefkasten mit Böller gesprengt

Sollstedt (ots)

Donnerstagnachmittag wurde ein Böller in einen Briefkasten in der Ernst-Thälmann-Straße gezündet. Der Briefkasten wurde dabei erheblich beschädigt. Die 28-jährige Besitzerin des Briefkastens konnte nach einem Knall einen Mann weglaufen sehen, welchen sie auch verdächtigt, den Böller gezündet zu haben.

Beamte des Inspektionsdienstes Nordhausen kamen zum Einsatz und leiteten Ermittlungen wegen Sachbeschädigung ein. Hinweise zur Täterschaft nimmt die Polizei in Nordhausen unter der Telefonnummer 03631/960 entgegen.

Aktenzeichen: 0138496

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell