Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unfall mit Radfahrer genau vor der Dienststelle

Bad Langensalza (ots)

Am Donnerstagnachmittag ereignete sich in der Bahnhofstraße ein Verkehrsunfall zwischen einem 29-jährigen Radfahrer mit einem PKW. Die 45-jährige Autofahrerin wollte vor der Polizeistation in die Puschkinstraße einbiegen und übersah dabei den Radfahrer, welche ebenfalls in die Straße einbog. Bei der Kollision kam der Radfahrer zu Fall und verletzte sich. Da sich der Verkehrsunfall genau vor der Dienststelle der Polizei ereignete, konnten sofort Hilfemaßnahmen durch die Polizei eingeleitet werden. Weiterführend wurde der Radfahrer von Rettungskräften zur weiteren Behandlung in das nächstgelegene Krankenhaus gebracht.

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