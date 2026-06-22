PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Flensburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Schleswig - Gefährliche Körperverletzung nach Streitigkeiten, zwei Männer durch Glasflasche schwer verletzt

Schleswig (ots)

Am frühen Freitagabend (19.06.26), gegen 18 Uhr, kam es auf dem Rewe-Parkplatz im Georg-Pfingsten-Weg zunächst zu Streitigkeiten zwischen drei Männern, in deren Folge ein 30-Jähriger einem 63-Jährigen und einem 57-Jährigen mit einer Flasche schwere Gesichtsverletzungen zugefügt hatte.

Zeugen hatten den Vorfall beobachtet und den Notruf abgesetzt. Der ebenfalls alarmierte Rettungsdienst traf vor Ort auf zwei Männer mit stark blutenden Geschichtsverletzungen.

Ein 63-Jähriger erlitt nach ersten Angaben durch einen Flaschenwurf eine Gesichtsfraktur. Er wurde nach der Erstversorgung vor Ort in das Schleswiger Klinikum verbracht, wo er ambulant behandelt wurde. Ein 57-Jähriger erlitt schwere Gesichtsverletzungen, u.a. eine arterielle Blutung, und wurde mit einem Rettungshubschrauber in das Uniklinikum Kiel verbracht. Der stark alkoholisierte Beschuldigte wurde vor Ort festgenommen. Ihm wurde nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Flensburg eine Blutprobe entnommen. Anschließend wurde er entlassen. Die Polizei sicherte vor Ort Spuren und leitete ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung ein. Sowohl die Hintergründe der Tat als auch das Motiv sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Bei den drei Beteiligten handelt es sich um deutsche Staatsbürger.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Flensburg
Norderhofenden 1
24937 Flensburg
Sandra Otte
Telefon: 0461 / 484 2010
E-Mail: pressestelle.flensburg@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Flensburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Flensburg
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Flensburg
Alle Meldungen Alle
  • 19.06.2026 – 09:51

    POL-FL: Flensburg: Auto auf der Osttangente beschädigt - Polizei bittet um Zeugenhinweise

    Flensburg (ots) - Am Samstag, 13.06.2026, gegen 13:00 Uhr, wurde ein grauer Opel Meriva während der Fahrt auf der Osttangente (B199) beschädigt. Der Fahrer berichtete, dass er von der B200 in Richtung Eckernförder Landstraße unterwegs war, als er im Bereich der Brücke an der Schleswiger Straße plötzlich einen lauten Knall hörte. Er hielt sofort an und stellte ...

    mehr
  • 19.06.2026 – 09:51

    POL-FL: Flensburg - Gefährliche Körperverletzung nach Streit in der Fußgängerzone

    Flensburg (ots) - Am Donnerstagnachmittag (18.06.26), gegen 17.05 Uhr, kam es in der Fußgängerzone der Stadt Flensburg, in der Großen Straße, zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 16-jährigen Syrer und einem 18-jährigen Deutschen, bei welcher der 16-Jährige durch den 18-Jährigen mit einem Messer verletzt wurde. Nach bisherigem ...

    mehr
  • 18.06.2026 – 09:36

    POL-FL: Flensburg - Verkehrsunfallflucht im Parkhaus der Galerie, Polizei sucht Zeugin

    Flensburg (ots) - Am Dienstagmittag (16.06.26), um 13.05 Uhr, kam es im Parkhaus der Flensburg Galerie zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein dänischer silberfarbener Hyundai hatte nach bisherigen Ermittlungen einen parkenden weißen Mercedes mit Rendsburger Kennzeichen angefahren. Die Unfallbeteiligten stehen mittlerweile fest, allerdings soll eine bislang unbekannte ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren