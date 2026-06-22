Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Schleswig - Gefährliche Körperverletzung nach Streitigkeiten, zwei Männer durch Glasflasche schwer verletzt

Schleswig (ots)

Am frühen Freitagabend (19.06.26), gegen 18 Uhr, kam es auf dem Rewe-Parkplatz im Georg-Pfingsten-Weg zunächst zu Streitigkeiten zwischen drei Männern, in deren Folge ein 30-Jähriger einem 63-Jährigen und einem 57-Jährigen mit einer Flasche schwere Gesichtsverletzungen zugefügt hatte.

Zeugen hatten den Vorfall beobachtet und den Notruf abgesetzt. Der ebenfalls alarmierte Rettungsdienst traf vor Ort auf zwei Männer mit stark blutenden Geschichtsverletzungen.

Ein 63-Jähriger erlitt nach ersten Angaben durch einen Flaschenwurf eine Gesichtsfraktur. Er wurde nach der Erstversorgung vor Ort in das Schleswiger Klinikum verbracht, wo er ambulant behandelt wurde. Ein 57-Jähriger erlitt schwere Gesichtsverletzungen, u.a. eine arterielle Blutung, und wurde mit einem Rettungshubschrauber in das Uniklinikum Kiel verbracht. Der stark alkoholisierte Beschuldigte wurde vor Ort festgenommen. Ihm wurde nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Flensburg eine Blutprobe entnommen. Anschließend wurde er entlassen. Die Polizei sicherte vor Ort Spuren und leitete ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung ein. Sowohl die Hintergründe der Tat als auch das Motiv sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Bei den drei Beteiligten handelt es sich um deutsche Staatsbürger.

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