Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Flensburg - Gefährliche Körperverletzung nach Streit in der Fußgängerzone

Flensburg (ots)

Am Donnerstagnachmittag (18.06.26), gegen 17.05 Uhr, kam es in der Fußgängerzone der Stadt Flensburg, in der Großen Straße, zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 16-jährigen Syrer und einem 18-jährigen Deutschen, bei welcher der 16-Jährige durch den 18-Jährigen mit einem Messer verletzt wurde. Nach bisherigem Ermittlungsstand dürfte es zunächst zu einem verbalen Streit zwischen dem jugendlichen Geschädigten und dem heranwachsenden Beschuldigten gekommen sein, in welchem Zuge der Beschuldigte den Geschädigten mit einem Messer verletzte. Kurz darauf entfernten sich beide Beteiligten vom Tatort. Zeitgleich alarmierten Zeugen über den Notruf die Polizei. Der 18-Jährige konnte daraufhin in unmittelbarer Nähe zum Tatort durch Polizeikräfte festgenommen und weiterer polizeilicher Maßnahmen zugeführt werden. Der 16-jährige Geschädigte erschien zeitgleich auf dem 1. Polizeirevier. Von dort aus wurde er mit einem Rettungswagen in die zentrale Notaufnahme des Fördeklinikums verbracht, wo eine ca. 1 cm breite und 1 cm tiefe Stichwunde am linken Rippenbogen versorgt wurde.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand kannten sich die beiden Kontrahenten. Die Hintergründe zur Tat sind Bestandteil der laufenden Ermittlungen. Weitere Auskünfte werden zum jetzigen Zeitpunkt nicht erteilt. Zeuginnen und Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0461-4840 beim Kommissariat 2 der Bezirkskriminalinspektion Flensburg zu melden.

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