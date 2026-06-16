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Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Kropp: Ermittlungen nach Explosion in Mehrfamilienhaus dauern an, Folgemeldung 2

Kropp (ots)

Nach der Explosion in einem Mehrfamilienhaus im Birkenweg am Dienstagmorgen (16.06.2026) dauern die Ermittlungen zur Ursache weiterhin an.

Nach derzeitigen Erkenntnissen könnte es in der betroffenen Erdgeschosswohnung zu einer Umsetzung eines Gasgemisches gekommen sein. In der Wohnung wurde mindestens eine Gasflasche aufgefunden. Ob dieser Umstand im Zusammenhang mit der Explosion steht, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Bei den bisherigen Maßnahmen wurde eine verstorbene Person in der brandbetroffenen Wohnung festgestellt. Die Identität der Person konnte bislang noch nicht zweifelsfrei geklärt werden. Nach derzeitigem Stand wird jedoch davon ausgegangen, dass es sich um den 77-jährigen Wohnungsnehmer handelt.

Zur Ursache der Explosion können derzeit noch keine abschließenden Angaben gemacht werden. Zum jetzigen Zeitpunkt kann weder ein Unglücksfall noch ein vorsätzlich herbeigeführtes Geschehen ausgeschlossen werden. Die Ermittlungen werden in alle Richtungen geführt.

Beamte der Kriminalpolizei sowie weitere Sachverständige werden den Ereignisort untersuchen, sobald dies aufgrund der Gebäudestatik gefahrlos möglich ist. Die Ermittlungen zur Klärung der genauen Ursache werden noch einige Zeit in Anspruch nehmen.

Weitere Auskünfte können derzeit nicht erteilt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Flensburg
Norderhofenden 1
24937 Flensburg
Jan Krüger
Telefon: 0461/484-2010
E-Mail: pressestelle.flensburg@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell

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