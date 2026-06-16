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Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Flensburg: Vermisster Flensburger angetroffen worden

Flensburg (ots)

Der seit dem 04.06.2026 vermisste Dustin G. aus Flensburg ist durch Bundespolizisten am Bahnhof in Flensburg angetroffen worden.

Die Polizei bedankt sich für die Unterstützung und für die Hinweise aus der Bevölkerung.

Es wird um Löschung der Lichtbilder des Mannes gebeten.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Flensburg
Norderhofenden 1
24937 Flensburg
Jan Krüger
Telefon: 0461/484-2010
E-Mail: pressestelle.flensburg@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell

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