Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Breklum/Riddorf, Friedrichstadt - Vermisster 68-Jähriger, Polizei bittet um Mithilfe der Bevölkerung und der Medien

Breklum/Riddorf, Friedrichstadt (ots)

Seit Montagnachmittag (15.06.26) wird der 68-jährige Friedrichstädter Manfred G. vermisst. Zuletzt gesehen wurde er in Riddorf am Montagnachmittag. Umfangreiche Suchmaßnahmen laufen bereits seit Montagabend. Herr G. Bedarf dringend ärztlicher Hilfe. Er ist desorientiert und vermutlich verängstigt. Der Vermisste wird wie folgt beschrieben:

-ca. 172 cm groß und kräftig -zwei Verbände links und rechts an den Händen -graue wuschelige Haare -sichtbare Zahnlücken -barfuß, bekleidet mit kurzer Hose und einem T-Shirt

Wer den Vermissten gesehen hat oder weiß, wo er sich aufhalten könnte, wird gebeten, dies über den Polizeiruf 110 mitzuteilen. Vielen Dank für die Mithilfe!

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