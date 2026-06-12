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Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Flensburg: Polizeistation Mürwik/Fruerlund wegen Bauarbeiten vorübergehend geschlossen

Flensburg (ots)

Die Polizeistation Mürwik/Fruerlund ist ab sofort (12.06.2026) vorübergehend geschlossen.

Grund hierfür sind unaufschiebbare Baumaßnahmen an der Fassade des Gebäudes. Aufgrund der Arbeiten darf das Gebäude während der Bauphase nicht genutzt werden. Derzeit wird davon ausgegangen, dass die Bauarbeiten mindestens 14 Tage andauern werden. Dies hat zur Folge, dass die Polizeistation Mürwik/Fruerlund in diesem Zeitraum nicht besetzt sein wird.

Die übrigen Stadtteilstationen sowie das 1. Polizeirevier sind weiterhin wie gewohnt erreichbar und besetzt.

In dringenden Fällen ist die Polizei uneingeschränkt über den Notruf 110 erreichbar.

Die Polizeidirektion Flensburg bedauert die mit der vorübergehenden Schließung verbundenen Einschränkungen und bedankt sich bei den Bürgerinnen und Bürgern für ihr Verständnis.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Flensburg
Norderhofenden 1
24937 Flensburg
Jan Krüger
Telefon: 0461/484-2010
E-Mail: pressestelle.flensburg@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell

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