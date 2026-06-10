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Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Leck: Eine Schwerverletzte bei Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich

Leck (ots)

Am Dienstagnachmittag (09.06.2026) gegen 16:15 Uhr ereignete sich im Kreuzungsbereich Allee/Hauptstraße in Leck ein Verkehrsunfall, bei dem eine Verkehrsteilnehmerin schwer verletzt wurde.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr eine 19-jährige BMW-Fahrerin die Straße Allee in Richtung Hauptstraße. Zeitgleich befuhr eine 72-jährige Mitsubishi-Fahrerin die Hauptstraße in Richtung Allee und beabsichtigte, die Kreuzung geradeaus zu passieren. Die BMW-Fahrerin wollte nach links in die Marktstraße abbiegen und kollidierte dabei im Kreuzungsbereich frontal mit dem entgegenkommenden Mitsubishi.

Die 72-Jährige erlitt bei dem Zusammenstoß schwere Verletzungen. Aufgrund des Verletzungsbildes musste sie durch die eingesetzten Rettungskräfte aus ihrem Fahrzeug befreit werden. Anschließend wurde sie mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus nach Flensburg verbracht.

Die 19-jährige BMW-Fahrerin wurde leicht verletzt.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Für die Dauer der Rettungsmaßnahmen, der Unfallaufnahme sowie der Bergungsarbeiten war der Kreuzungsbereich für etwa eineinhalb Stunden voll gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Flensburg
Norderhofenden 1
24937 Flensburg
Jan Krüger
Telefon: 0461/484-2010
E-Mail: pressestelle.flensburg@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell

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