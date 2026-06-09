Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Husum: Nachtrag zur Pressemitteilung "Sicher in den Urlaub" - Weiterer Veranstaltungsort am Husumer Außenhafen

Husum (ots)

Ergänzend zur Pressemitteilung vom 29.05.2026 wird ein weiterer Veranstaltungsort der Präventionsaktion "Sicher in den Urlaub" angeboten.

Am Samstag (13.06.2026) beteiligt sich der Fachdienst Husum des Polizei-Autobahn- und Bezirksreviers Nord an der Aktion und bietet in der Zeit von 09:00 bis 13:00 Uhr eine kostenlose Beratung und Überprüfung von Campingfahrzeugen an. Veranstaltungsort ist der Husumer Außenhafen direkt vor dem Sperrwerk (binnenwärts), Dockkoogstraße 14a, 25813 Husum.

Im Rahmen der Veranstaltung können Camperinnen und Camper die Achslasten sowie das Gesamtgewicht ihrer Fahrzeuge überprüfen lassen. Zudem geben die Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten wertvolle Hinweise zur richtigen Beladung, Ladungssicherung und zur sicheren Reisevorbereitung. Auch Fragen rund um die Verkehrssicherheit von Wohnmobilen und Wohnwagen werden vor Ort beantwortet.

Damit werden folgende Termine im Rahmen der Präventionsaktion "Sicher in den Urlaub" angeboten:

- Freitag, 12.06.2026, 16:00 bis 19:00 Uhr, Schleswig, Friedrich-Ebert-Straße, Parkplatz gegenüber dem Schwimmbad - Samstag, 13.06.2026, 09:00 bis 13:00 Uhr, Husum, Dockkoogstraße 14a, Husumer Außenhafen vor dem Sperrwerk (binnenwärts) - Samstag, 13.06.2026, 10:00 bis 13:00 Uhr, Schuby, Lürschauer Weg, Gelände der Autobahnmeisterei

Eine vorherige Anmeldung ist nicht erforderlich. Die Teilnahme an allen Veranstaltungen ist kostenlos. Mit eventuellen Wartezeiten ist zu rechnen.

Die Polizei freut sich auf zahlreiche Besucherinnen und Besucher und wünscht allen Camperinnen und Campern einen sicheren Start in die Urlaubssaison.

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