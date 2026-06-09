Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Neuberend: Ermittlungen nach Sachbeschädigung an Mähroboter weitgehend abgeschlossen (Folgemeldung)

Neuberend (ots)

Die Ermittlungen zu der am 31.05.2026 auf dem Sportplatz in der Schulstraße in Neuberend begangenen Sachbeschädigung an einem Mähroboter haben schnell zu Ergebnissen geführt.

Zwei der insgesamt drei mutmaßlichen Beteiligten (alle deutsche Staatsangehörige) offenbarten ihr Fehlverhalten zunächst gegenüber ihren Eltern und anschließend gegenüber der Bürgermeisterin der Gemeinde. Die beiden Jugendlichen wurden inzwischen durch die Polizei vernommen und zeigten sich dabei einsichtig und geständig.

Es wurden darüber hinaus bereits Gespräche zwischen den beiden 14-jährigen Jugendlichen, deren Eltern und Vertretern der Gemeinde geführt. Neben der Regulierung des entstandenen Schadens haben die Jugendlichen angeboten, freiwillig Arbeiten für die Gemeinde zu übernehmen.

Auch der dritte mutmaßliche Beteiligte, ein 13-jähriges Kind, ist zwischenzeitlich namentlich bekannt.

Der zunächst befürchtete Totalschaden des Mähroboters hat sich nicht bestätigt. Das Gerät ist reparabel. Der entstandene Sachschaden wird derzeit auf etwa 1.000 Euro geschätzt.

Die Polizei hebt die transparente und konstruktive Kommunikation mit der Gemeinde, den Eltern sowie den betroffenen Jugendlichen bei der Aufklärung des Sachverhalts hervor. Der Fall zeigt, dass Fehlverhalten erkannt, Verantwortung übernommen und die Folgen des eigenen Handelns reflektiert werden können.

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