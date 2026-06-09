Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Tetenhusen: Zeugen nach Unfallflucht an Feuerwehrfahrzeug gesucht

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Tetenhusen (ots)

Im Zeitraum von Mittwochabend (28.05.2026) 20:00 Uhr, bis Donnerstagmittag (29.05.2026) 13:00 Uhr, wurde ein Feuerwehrfahrzeug, das neben dem Gemeindehaus in Tetenhusen abgestellt war, durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug beschädigt.

An dem Einsatzfahrzeug wurde der hintere linke Stoßfänger erheblich beschädigt. Zudem konnten am beschädigten Fahrzeugteil neongrüne Lackanhaftungen festgestellt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt.

Der Verursacher entfernte sich anschließend, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern oder die Polizei zu informieren.

Die Anzeige wurde am 04.06.2026 bei der Polizeistation Kropp erstattet. Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zum Unfallgeschehen oder zu einem möglicherweise beschädigten Fahrzeug mit neongrünen Lack geben können, sich bei der Polizeistation Kropp unter der Telefonnummer 04624-4506680 oder per E-Mail an kropp.pst@polizei.landsh.de zu melden.

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