Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Klanxbüll/Niebüll: Tiefer Schlaf vor dem Bahnübergang und ein alkoholisierter Anzeigender

Klanxbüll/Niebüll (ots)

In der vergangenen Nacht (12.06.2026) wurden die Beamten des Polizeireviers Niebüll zu einem ungewöhnlichen Einsatz gerufen: Vor dem Bahnübergang in der Straße Wisch in Klanxbüll sollte seit einer halben Stunde ein PKW mit laufendem Motor stehen, der Fahrer sei nicht ansprechbar.

Ein Fahrradfahrer teilte über den Notruf mit, dass er den Wagen schon auf dem Hinweg zu einer Verabredung dort stehen gesehen habe. Als er nach etwa einer halben Stunde wieder an der Stelle vorbeigekommen sei, habe das Fahrzeug dort noch immer unverändert gestanden. Er habe daraufhin zunächst vergeblich versucht, den Fahrer zu wecken und dann aus Sorge die Polizei informiert.

Als die Polizisten vor Ort ankamen, konnten sie gerade noch sehen, wie der PKW über den Bahnübergang und auf einen nahegelegenen Parkplatz fuhr. Bei der darauf folgenden Kontrolle des Fahrzeugs gelangen die Beamten zu der Erkenntnis, dass der 31-jährige deutsche Fahrer vor der geschlossenen Schranke eingeschlafen sein musste. Da es zusätzlich Hinweise auf Alkoholkonsum gab, wurde eine Blutprobe entnommen und eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr gefertigt. Der Mann wurde mit der Maßgabe entlassen, bis zur Wiederherstellung der Fahrtüchtigkeit keine Kraftfahrzeuge zu führen.

Am heutigen Morgen ereignete sich dann beim Polizeirevier Niebüll ein weiterer bemerkenswerter Vorfall: Kurz nach neun Uhr kam ein Mann mit seinem Auto zur Wache, um einen Diebstahl anzuzeigen. Während der Anzeigenaufnahme nahm der aufnehmende Beamte Alkoholgeruch wahr, ein Vortest ergab einen Wert von über 0,7 Promille. Gegen den 56-jährigen Deutschen wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Auch er darf bis zur Wiederherstellung der Fahrtüchtigkeit keine Kraftfahrzeuge fahren.

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