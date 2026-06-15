Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Uelvesbüll: Unbekannte entwenden 16 Verkehrszeichen von Baustelle

Uelvesbüll (ots)

Im Zeitraum von Freitag (22.05.2026) 12:00 Uhr, bis Dienstag (26.05.2026) 08:00 Uhr, kam es auf der Landesstraße 310 im Kirchspielweg in Uelvesbüll zu einem Diebstahl von Verkehrszeichen.

Im Zuge von Fahrbahnreparaturarbeiten waren entlang der Strecke verschiedene Verkehrszeichen zur Regelung und Sicherung des Verkehrs aufgestellt worden. Bislang unbekannte Täter entwendeten insgesamt 16 Verkehrszeichen samt Pfosten. Hierbei handelte es sich um zehn Verkehrszeichen "Splitt, Schotter" mit einer Geschwindigkeitsbegrenzung auf 40 km/h, jeweils zwei Verkehrszeichen zur zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 80 km/h und 60 km/h sowie zwei Verkehrszeichen "Arbeitsstelle". Die Einschlaghülsen verblieben vor Ort. Der entstandene Schaden beläuft sich auf rund 800 Euro.

Durch das Entfernen der Verkehrszeichen wurde die Verkehrssicherheit im Bereich der Baustelle erheblich beeinträchtigt. Neben dem Diebstahl wurde daher auch ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr eingeleitet.

Die Polizeistation Friedrichstadt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Kirchspielweges beobachtet haben oder Hinweise zum Verbleib der entwendeten Verkehrszeichen geben können, sich unter der Telefonnummer 04881 2869920 oder per E-Mail an Friedrichstadt.PSt@polizei.landsh.de zu melden.

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