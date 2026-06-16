Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Kropp - Explosion in einem Mehrfamilienhaus im Birkenweg, Rettungseinsatz läuft

Kropp (ots)

Am Dienstagmorgen (16.06.26), gegen 06.45 Uhr, gingen mehrere Notrufe bei der Polizei und dem Rettungsdienst ein. Anwohner berichteten von einer Explosion und einem Brand in einem Mehrfamilienhaus im Birkenweg in Kropp. Es wurden diverse Rettungskräfte, Feuerwehren und Polizeikräfte zum Einsatzort entsandt.

Die Explosion ereignete sich nach ersten Erkenntnissen in einer mittleren Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in dem 29 Bewohner gemeldet sind. Die Wohnung stand beim Eintreffen der Rettungskräfte im Vollbrand. Die Rettung der Bewohner der Nachbarwohnungen läuft. Bisher konnten ca. 20 Personen, zum Teil mittels Drehleiter von den Balkonen evakuiert/gerettet werden. Die durch die Explosion entstandene Druckwelle führte dazu, dass diverse Fenster und Türen des Mehrfamilienhauses und auch von umliegenden Häusern zum Teil aus den Rahmen sprangen. Ob sich noch Personen in der betroffenen Wohnung befinden, kann derzeit noch nicht gesagt werden. Die Feuerwehr ist weiterhin mit den Löscharbeiten beschäftigt.

Die Explosionsursache ist bisher nicht bekannt und Bestandteil weiterer polizeilicher Ermittlungen. Der Einsatzort ist großflächig abgesperrt.

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