Polizei Gütersloh

POL-GT: Feuer in leerstehendem Gebäude - Polizei hat die Ermittlungen eingeleitet und sucht Zeugen

Gütersloh (ots)

Rheda-Wiedenbrück (FK) - Mittwochmorgen (04.02., 06.45 Uhr) wurden Feuerwehr und Polizei über ein Feuer in einem leerstehenden Firmengebäude an der Kolpingstraße informiert.

Die Feuerwehrkräfte löschten die Flammen. Es entstand hoher Sachschaden durch das Feuer.

Die Polizei hat die Ermittlungen zu der Brandursache aufgenommen. Bislang können dazu noch keine Angaben gemacht werden. Es werden Zeugen gesucht, die verdächtige Personen rund um die Kolpingstraße am Mittwochmorgen beobachtet haben? Hinweise dazu nimmt die Polizei unter der Rufnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

