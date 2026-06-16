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Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Kropp - Ein Toter nach Explosion in Mehrfamilienhaus, Folgemeldung 1

Kropp (ots)

Nach der Explosion in einem Mehrfamilienhaus am Dienstagmorgen (16.06.26), gegen 06.45 Uhr, haben Einsatzkräfte nun einen Toten in der brandbetroffenen Wohnung im Erdgeschoss entdeckt. Der Brand in dieser Wohnung konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden, allerdings kann diese wegen Einsturzgefahr noch nicht betreten werden. Ob es sich bei dem Toten um den 77-jährigen Mieter der Wohnung handelt, kann zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht gesagt werden. Alle anderen Bewohner des Hauses konnten Ihre Wohnungen verlassen, bzw. gerettet werden oder befinden sich im Urlaub. Die Ursache der Explosion ist weiterhin Bestandteil der weiteren Ermittlungen. Der Einsatz dauert an.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Flensburg
Norderhofenden 1
24937 Flensburg
Sandra Otte
Telefon: 0461 / 484 2010
E-Mail: pressestelle.flensburg@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell

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