PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Flensburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Breklum/Riddorf, Friedrichstadt - Vermisster 68-Jähriger tot aufgefunden, Folgemeldung 1

Breklum/Riddorf, Friedrichstadt (ots)

Der seit dem Montagnachmittag (15.06.26) vermisste Manfred G. konnte trotz umfangreicher Suchmaßnahmen am heutigen Vormittag (16.06.26), gegen 09.30 Uhr, von Feuerwehrkräften leider nur noch tot aufgefunden werden. Es bestehen keine Hinweise, die auf ein Fremdverschulden hindeuten. Die Polizei bedankt sich für die Mithilfe der Bevölkerung und der Medien und bittet um die Löschung des veröffentlichten Fotos.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Flensburg
Norderhofenden 1
24937 Flensburg
Sandra Otte
Telefon: 0461 / 484 2010
E-Mail: pressestelle.flensburg@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Flensburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Flensburg
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Flensburg
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren