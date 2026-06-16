POL-FL: Breklum/Riddorf, Friedrichstadt - Vermisster 68-Jähriger tot aufgefunden, Folgemeldung 1
Breklum/Riddorf, Friedrichstadt (ots)
Der seit dem Montagnachmittag (15.06.26) vermisste Manfred G. konnte trotz umfangreicher Suchmaßnahmen am heutigen Vormittag (16.06.26), gegen 09.30 Uhr, von Feuerwehrkräften leider nur noch tot aufgefunden werden. Es bestehen keine Hinweise, die auf ein Fremdverschulden hindeuten. Die Polizei bedankt sich für die Mithilfe der Bevölkerung und der Medien und bittet um die Löschung des veröffentlichten Fotos.
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