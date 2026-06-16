POL-FL: Breklum/Riddorf, Friedrichstadt - Vermisster 68-Jähriger tot aufgefunden, Folgemeldung 1

Kropp (ots) - Nach der Explosion in einem Mehrfamilienhaus am Dienstagmorgen (16.06.26), gegen 06.45 Uhr, haben Einsatzkräfte nun einen Toten in der brandbetroffenen Wohnung im Erdgeschoss entdeckt. Der Brand in dieser Wohnung konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden, allerdings kann diese wegen Einsturzgefahr noch nicht betreten werden. Ob es sich bei dem Toten um ...

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