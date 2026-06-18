Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Schleswig: Sachbeschädigung am Parteibüro von Bündnis 90/Die Grünen und mehreren PKW

Schleswig (ots)

Am Montag, den 15.06.2026, kam es gegen 13:30 Uhr zu einer Sachbeschädigung an einer Nebeneingangstür des Parteibüros von Bündnis 90/Die Grünen am Kornmarkt in Schleswig.

Eine Zeugin gab an, dass sie einen lauten Knall vernommen habe. Daraufhin habe sie die beschädigte und geöffnete Seitentür festgestellt. Nach jetzigem Ermittlungsstand gehen die Beamten davon aus, dass die Tür aufgetreten, das Gebäude aber nicht betreten wurde.

Kurz nach der Tat am Kornmarkt kam es zu mehreren Sachbeschädigungen an Fahrzeugen in der Schubystraße. An drei PKW wurden die Außenspiegel abgetreten. In der Nahbereichsfahndung zu diesen Taten konnte ein 24-jähriger deutscher Tatverdächtiger angetroffen werden.

Aufgrund der örtlichen und zeitlichen Nähe der Taten gehen die Beamten der Kriminalpolizei Schleswig derzeit von einem Tatzusammenhang aus. Nach aktuellem Ermittlungsstand wird kein politischer Hintergrund angenommen.

Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell