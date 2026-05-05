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Polizei Wuppertal

POL-W: W Durchsuchung in Elberfeld - Gemeinsame Presseerklärung von Staatsanwaltschaft und Polizei Wuppertal

Wuppertal (ots)

Gestern in den frühen Abendstunden (04.05.2026, 18:00 Uhr bis 20:45 
Uhr) durchsuchten Polizeibeamte auf Anordnung des Gerichts die 
Privaträume eines Beschuldigten an der Gathe.

Dem 15-Jährigen wird das Ausspähen von Daten vorgeworfen. Er hatte 
sich mittels einer großen Menge illegal beschaffter Kundendaten 
Zugang zu einem Online-Versandhandel verschafft 
(Credential-Stuffing).

Bei der Durchsuchung kamen Beamte der Kriminalpolizei und der 
Bereitschaftspolizei zum Einsatz.

Der Beschuldigte konnte in der elterlichen Wohnung angetroffen 
werden. 

Die Beamten konnten mehrere Mobiltelefone und Computer sowie 
Speichermedien beschlagnahmen.

Bei dem Einsatz wurde niemand verletzt. 

Der 15-Jährige verblieb in der Obhut seiner Eltern.

Die Ermittlungen von Staatsanwaltschaft und Polizei dauern an.

Rückfragen bitte an:

Staatsanwaltschaft Wuppertal
Frau Staatsanwältin
Angelina Engel
0202/5748-450

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

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