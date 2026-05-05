Polizei Wuppertal

POL-W: W Durchsuchung in Elberfeld - Gemeinsame Presseerklärung von Staatsanwaltschaft und Polizei Wuppertal

Wuppertal (ots)

Gestern in den frühen Abendstunden (04.05.2026, 18:00 Uhr bis 20:45 Uhr) durchsuchten Polizeibeamte auf Anordnung des Gerichts die Privaträume eines Beschuldigten an der Gathe. Dem 15-Jährigen wird das Ausspähen von Daten vorgeworfen. Er hatte sich mittels einer großen Menge illegal beschaffter Kundendaten Zugang zu einem Online-Versandhandel verschafft (Credential-Stuffing). Bei der Durchsuchung kamen Beamte der Kriminalpolizei und der Bereitschaftspolizei zum Einsatz. Der Beschuldigte konnte in der elterlichen Wohnung angetroffen werden. Die Beamten konnten mehrere Mobiltelefone und Computer sowie Speichermedien beschlagnahmen. Bei dem Einsatz wurde niemand verletzt. Der 15-Jährige verblieb in der Obhut seiner Eltern. Die Ermittlungen von Staatsanwaltschaft und Polizei dauern an.

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