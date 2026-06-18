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Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Flensburg - Verkehrsunfallflucht im Parkhaus der Galerie, Polizei sucht Zeugin

Flensburg (ots)

Am Dienstagmittag (16.06.26), um 13.05 Uhr, kam es im Parkhaus der Flensburg Galerie zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein dänischer silberfarbener Hyundai hatte nach bisherigen Ermittlungen einen parkenden weißen Mercedes mit Rendsburger Kennzeichen angefahren. Die Unfallbeteiligten stehen mittlerweile fest, allerdings soll eine bislang unbekannte Zeugin den Vorfall beobachtet und die Geschädigte auf den Verursacher hingewiesen haben. Leider hatte sich diese bereits vor dem Eintreffen der Polizei vom Unfallort entfernt, so dass Ihre Personalien nicht aufgenommen wurden. Die Zeugin wird wie folgt beschrieben: -ca. 25-35 Jahre alt -rot gefärbtes Haar

Der Verkehrsermittlungsdienst des 1. Polizeireviers in Flensburg hat die Ermittlungen dieser Verkehrsunfallflucht übernommen und bittet die Zeugin um Kontaktaufnahme unter der Rufnummer 0461-4840 oder per Mail an: ved.flensburg.1pr@polizei.landsh.de. Vielen Dank!

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Flensburg
Norderhofenden 1
24937 Flensburg
Sandra Otte
Telefon: 0461 / 484 2010
E-Mail: pressestelle.flensburg@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell

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