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Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Flensburg: Auto auf der Osttangente beschädigt - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Flensburg (ots)

Am Samstag, 13.06.2026, gegen 13:00 Uhr, wurde ein grauer Opel Meriva während der Fahrt auf der Osttangente (B199) beschädigt.

Der Fahrer berichtete, dass er von der B200 in Richtung Eckernförder Landstraße unterwegs war, als er im Bereich der Brücke an der Schleswiger Straße plötzlich einen lauten Knall hörte. Er hielt sofort an und stellte eine Beschädigung an der Frontscheibe fest. Da sich zu diesem Zeitpunkt kein Fahrzeug vor ihm befand, kann ein Steinschlag nach aktuellem Stand ausgeschlossen werden.

Der Verkehrsermittlungsdienst des 1. Polizeireviers Flensburg geht daher dem Verdacht einer Sachbeschädigung sowie eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr nach. Nach derzeitigen Erkenntnissen besteht die Möglichkeit, dass ein Gegenstand von der Brücke geworfen wurde.

Die Polizei bittet nun um Mithilfe: Wer hat am 13.06.2026 zwischen 12:45 Uhr und 13:15 Uhr Beobachtungen im Bereich der Brücke Schleswiger Straße über die Osttangente gemacht?

Hinweise nimmt der Verkehrsermittlungsdienst unter der Telefonnummer 0461-4840 oder per E-Mail an VED.Flensburg.1PR@polizei.landsh.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Flensburg
Norderhofenden 1
24937 Flensburg
Katharina Petersen
Telefon: 0461 / 484 2009
E-Mail: pressestelle.flensburg.pd@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell

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