Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Norden - Mann bedrohte Passanten

Norddeich - Zeugen gesucht

Aurich - Bei Auffahrunfall verletzt

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Norden - Mann bedrohte Passanten

Ein 42-jähriger Mann hat am Dienstag vor einem Supermarkt in Norden Passanten bedroht. Gegen 20.50 Uhr gingen bei der Polizei mehrere Meldungen ein, wonach sich auf einem Parkplatz in der Gewerbestraße ein Mann aufhalte, der sich aggressiv verhalte. Nach derzeitigem Erkenntnisstand bedrohte der Mann zudem mehrere Personen mit einem Messer. Verletzt wurde niemand. Die hinzugerufene Polizei nahm den stark alkoholisierten Mann aus Norden in Gewahrsam. Ein mitgeführtes Messer wurde sichergestellt. Der 42-Jährige wurde aufgrund der Gesamtumstände in eine psychiatrische Einrichtung gebracht.

Norddeich - Zeugen gesucht

Die Polizei sucht Zeugen eines Vorfalls, der sich am Donnerstag in einem Schwimmbad in Norddeich ereignet hat. Nach ersten Erkenntnissen hielt sich gegen 16.30 Uhr ein bislang unbekannter Mann im Bereich des Außenbeckens auf und befriedigte sich öffentlich selbst. Die Tat wurde durch ein Kind wahrgenommen. Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen, die Hinweise auf den derzeit unbekannten Täter geben können. Er soll im mittleren bis höheren Alter gewesen sein und eine schwarze Badehose getragen haben. Ein Mann und eine Frau mit einem etwa drei bis vier Jahre alten Kind mit Schwimmhilfen sollen sich zur Tatzeit ebenfalls im Außenbecken aufgehalten haben. Das Paar kann möglicherweise wichtige Hinweise geben und wird gebeten, sich unter 04931 9210 zu melden.

Verkehrsgeschehen

Aurich - Bei Auffahrunfall verletzt

Zu einem Auffahrunfall kam es am Dienstag auf der Emder Straße (B 72) in Aurich. Eine 28-jährige VW-Fahrerin war gegen 14 Uhr auf der Bundesstraße in Fahrtrichtung Südbrookmerland unterwegs. Auf Höhe der Einmündung zum Heuweg musste eine 71-jährige Toyota-Fahrerin vor ihr verkehrsbedingt abbremsen. Die VW-Fahrerin übersah dies und fuhr auf das Heck des Toyota auf. Die 71-jährige Autofahrerin wurde leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden liegt bei rund 10.000 Euro. Der Fahrstreifen in Richtung Südbrookmerland war für die Unfallaufnahme kurzzeitig gesperrt.

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