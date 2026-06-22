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Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Steinberg: Vermisster 81-jähriger wieder da

Steinberg (ots)

Der seit dem Morgen (22.06.2026) vermisste 81-jährige Mann aus Steinberg ist wieder aufgefunden worden.

Die Polizei dankt der Bevölkerung und den Medien ausdrücklich für die Mithilfe.

Es wird darum gebeten, im Zusammenhang mit der Vermisstensuche veröffentlichte Lichtbilder und personenbezogene Daten des Betroffenen zu löschen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Flensburg
Norderhofenden 1
24937 Flensburg
Katharina Petersen
Telefon: 0461 / 484 2009
E-Mail: pressestelle.flensburg.pd@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell

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