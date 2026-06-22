POL-FL: Steinberg: Vermisster 81-jähriger wieder da
Steinberg (ots)
Der seit dem Morgen (22.06.2026) vermisste 81-jährige Mann aus Steinberg ist wieder aufgefunden worden.
Die Polizei dankt der Bevölkerung und den Medien ausdrücklich für die Mithilfe.
Es wird darum gebeten, im Zusammenhang mit der Vermisstensuche veröffentlichte Lichtbilder und personenbezogene Daten des Betroffenen zu löschen.
Rückfragen bitte an:
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Katharina Petersen
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