Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Süderbrarup: Einbruchserie aufgeklärt

Süderbrarup (ots)

Seit Mitte Mai diesen Jahres kam es zu einer Reihe von Einbrüchen und entsprechenden Versuchen in Süderbrarup. Betroffen waren hierbei unter anderem -teils mehrfach- ein Amtsgebäude, eine Arztpraxis, die Tafel, ein noch im Bau befindliches Ärztehaus und eine Tankstelle.

Die Täter hebelten Schlösser auf oder schlugen Fensterscheiben ein, um in die Objekte zu gelangen, in einem Fall versuchten sie erfolglos, eine Schiebetür mit einem Böller aufzusprengen.

In mehreren Fällen kam es zudem zu Zerstörungen in den betroffenen Objekten. In einem Fall wurden Hakenkreuze an eine Innenwand gemalt. Insgesamt kam es zu hohen Sachschäden durch die Taten.

Entwendet wurden Bargeld, Schmuck, ärztliche Rezepte, Stempel und weitere Gegenstände.

Über Spurenvergleiche und Videoaufnahmen ermittelte die Kriminalpolizei Schleswig zwei Tatverdächtige. Es handelt sich hierbei um einen 17-jährigen Jugendlichen und einen 19-jährigen Mann deutscher Staatsangehörigkeit aus dem Bereich Süderbrarup, die der Polizei schon aufgrund ähnlicher Delikte bekannt waren.

Am Morgen des 19.06.2026 wurden die Wohnungen der beiden Beschuldigten durch Beamte der Kriminalpolizei Schleswig durchsucht. Hierbei wurden beide Personen angetroffen und Beweismittel sichergestellt.

Im Rahmen ihrer Vernehmungen räumten die Beschuldigten ihre Beteiligung an der Tatserie ein. Sie erwartet jetzt ein Verfahren wegen mehrfachem Einbruchdiebstahls, Sachbeschädigung und Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen.

In Absprache mit der Staatsanwaltschaft wurden die beiden Beschuldigten nach Abschluss aller kriminalpolizeilicher Maßnahmen aufgrund fehlender Haftgründe entlassen.

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