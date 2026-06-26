Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Polizeidirektion Flensburg - Achtung! Erneut Anrufe von falschen Polizeibeamten, Tipps Ihrer Polizei

Polizeidirektion Flensburg (ots)

In den letzten Tagen häufen sich im Bereich der Polizeidirektion Flensburg (Kreis Nordfriesland, Kreis Schleswig-Flensburg und Flensburg) erneut Anrufe von unbekannten Telefonbetrügern. Zu einem Schaden ist es nach jetzigen Erkenntnissen nicht gekommen.

Die Anrufer geben sich als Polizeibeamte aus und geben vor, dass nach einem Einbruch in unmittelbarer Nachbarschaft der Angerufenen, zumeist Seniorinnen und Senioren, einige Täter einer Einbrecherbande festgenommen wurden. Andere Mitglieder der Bande seien noch flüchtig. Nun habe man durch aufgefundene Zettel, mit Namen und Adressdaten Anhaltspunkte dafür, dass auch in die Häuser der Angerufenen eingebrochen werden solle. Durch geschickte Gesprächsführung setzen die Betrüger die Angerufenen unter Druck und erreichen im schlimmsten Fall, dass diese ihr gesamtes Bargeld und/oder Wertgegenstände an einem vereinbarten Ort ablegen oder an Fremde (Abholer)übergeben.

Wie bereits bekannt und hinreichend gewarnt, sind die Betrugsmaschen der Anrufer vielfältig. Grundsätzlich gilt: Niemals würde die Polizei am Telefon Vermögenswerte erfragen noch Geld oder Wertgegenstände bei Ihnen abholen oder sichern wollen! Auch die Staatsanwaltschaft oder andere Behörden würden dies nicht tun. Es ist nicht unhöflich solche Anrufe zu beenden, indem man den Hörer auflegt, sondern oft die einzige Möglichkeit, die Täter loszuwerden. Es handelt sich bei den Anrufern NICHT um Polizeibeamte, sondern um Betrüger die auf diese perfide Weise versuchen, an die Vermögenswerte ihrer Opfer zu kommen. Daher der dringende Appell: Wenn Sie solche Anrufe erhalten, lassen Sie sich nicht unter Druck setzen! Legen Sie sofort auf! Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/betrug-durch-falsche-polizisten/.

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