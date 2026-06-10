Hauptzollamt Oldenburg

HZA-OL: PRESSEEINLADUNG Taufe und Indienststellung des Zollschiffs "Friesland"

Oldenburg (ots)

Der Zoll wird am Mittwoch, 17. Juni 2026, in Wilhelmshaven sein neues Zollschiff "Friesland" feierlich taufen und gleichzeitig in Dienst stellen.

Die "Friesland" ist ein Einwachenschiff mit alternativem LNG-Antrieb und einer Gesamtlänge von 55 Meter, das künftig vorrangig zur Überwachung des grenzüberschreitenden Warenverkehrs und zur Einhaltung der Zollvorschriften in der Nordsee eingesetzt wird.

Die Taufrede wird Dennis Rohde, Parlamentarischer Staatssekretär beim Bundesminister der Finanzen, halten.

Während der Taufzeremonie besteht die Gelegenheit für Bild- und Filmaufnahmen sowie im Anschluss für O-Töne und eine Besichtigung des Zollschiffs.

Termin: 17. Juni 2026

Zutritt: 9 - 9:30 Uhr

Beginn: 10 Uhr

Ort: Marinestützpunkt Wilhelmshaven

Alfred-Eckhardt-Straße 1 26384 Wilhelmshaven

Aus organisatorischen Gründen werden interessierte Medienvertreter/-innen gebeten, ihre Teilnahme bis zum 15. Juni 2026, 12 Uhr beim Hauptzollamt Oldenburg anzumelden (siehe Kontakt). Bitte beachten Sie hierbei die nachstehenden Hinweise.

WICHTIGE HINWEISE:

- Der Zutritt zum Gelände (Sicherheitsbereich) ist nur akkreditierten Medienvertretern/-innen gestattet. - Geben Sie bitte bei Ihrer Anmeldung folgende Daten an: Name, Vorname, Geburtsdatum, Personalausweisnummer, , Redaktion, Telefonnummer, E-Mail-Adresse, Staatsangehörigkeit, Kfz-Kennzeichen. - Für den Zutritt ist ein gültiger amtlicher Lichtbildausweis erforderlich. - Aufgrund geltender Sicherheitsbestimmungen ist ein Zutritt nach 9:30 Uhr nicht mehr möglich. - Es wird darauf hingewiesen, dass es zu stichprobenartigen Fahrzeugkontrollen durch Sicherheitskräfte der Bundeswehr kommen kann. - Bild- und Videoaufnahmen, insbesondere von Angehörigen und Einsatzmitteln der Bundeswehr, sind außerhalb des für das Pressegesprächs abgegrenzten Bereichs auf dem Gelände der Bundeswehr nicht gestattet.

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