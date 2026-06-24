Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Dagebüll

Sylt: Zeugen nach erheblichen Ölverschmutzungen auf Fahrbahn gesucht

Dagebüll / Sylt (ots)

Am vergangenen Samstag (20.06.2026) kam es vermutlich vor 14:50 Uhr zu einer erheblichen Verunreinigung der Fahrbahn der Landesstraße 9, Fährhafenstraße, in Dagebüll. Nach Angaben des Landesbetriebs für Straßenbau und Verkehr (LBV) wurde die Fahrbahn im Kreisverkehr (Einmündung Nordseestraße) sowie die Bankette neben dem dortigen Radweg durch auslaufendes Öl eines bislang unbekannten Fahrzeugs großflächig verschmutzt.

Insbesondere im Bereich der Bankette gelangte das Öl in das Erdreich und verursachte dort erhebliche Verunreinigungen. Der entstandene Schaden wird auf etwa 3.000 Euro geschätzt.

Aufgrund der ausgetretenen Ölmenge gehen die Ermittler derzeit davon aus, dass es sich bei dem Verursacherfahrzeug um einen LKW oder ein Fahrzeug aus dem Bereich der Land- und Forstwirtschaft gehandelt haben dürfte.

Bereits am Mittwoch (03.06.2026) kam es zudem auf Sylt zu einer weiteren erheblichen Ölverschmutzung. Betroffen war die Kreisstraße 117 (Keitumer Landstraße) zwischen Tinnum und Keitum. Die Verunreinigung erstreckte sich über eine Strecke von mehr als 600 Metern bis zum Kreisverkehr in Keitum. Der entstandene Schaden wird auf über 15.000 Euro geschätzt.

Aufgrund der ausgetretenen Ölmenge gehen die Ermittler in diesem Fall davon aus, dass die Verunreinigung durch einen LKW, eine Baumaschine oder ein Fahrzeug aus dem Bereich der Land- und Forstwirtschaft verursacht worden sein dürfte.

Die Ermittlungen in beiden Fällen werden durch den Umweltschutzdienst des Polizeiautobahn- und Bezirksreviers Nord in Husum geführt. Die Beamten suchen Zeugen, die am Mittwoch (03.06.2026) im Bereich der K 117 zwischen Tinnum und Keitum oder am Samstag (20.06.2026) im Bereich der L 9 in Dagebüll, insbesondere im Bereich des Kreisverkehrs, Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise auf Fahrzeuge mit entsprechenden technischen Defekten geben können.

Hinweise nimmt der Umweltschutzdienst des PABR Nord in Husum unter der Telefonnummer 04841 8300 oder per E-Mail unter umweltschutzdienst.husum.pabr@polizei.landsh.de entgegen.

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