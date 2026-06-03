Feuerwehr Solingen

FW-SG: Wichtige Warnung: Sperrung des Wanderwegs Wüstenhof und Heiler Kotten

Solingen (ots)

Aufgrund eines umgestürzten Baumes und eines Erdrutsches ist der Wanderweg Wüstenhof sowie der Abschnitt Heiler Kotten aktuell gesperrt. An der Gefahrenstelle besteht Lebensgefahr für Wanderinnen und Wanderer.

In den kommenden Tagen wird intensiv an der Beseitigung der Gefahrenstelle gearbeitet. Wir bitten um Verständnis und um Abstand von dem betroffenen Bereich, bis die Sperrung aufgehoben wird.

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