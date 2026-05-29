PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Solingen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Feuerwehr Solingen

FW-SG: Dürpelfest nach Unwetterwarnung wieder geöffnet

Solingen (ots)

Das Solinger Dürpelfest wurde am heutigen Abend gegen 20 Uhr wegen einer Unwetterwarnung des Deutschen Wetterdienstes vorübergehend geschlossen. Die Warnung wurde aufgehoben, somit ist das Dürpelfest wieder geöffnet und es gelten die bekannten Öffnungszeiten.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Solingen
Daniel Karschges
E-Mail: d.karschges@solingen.de
https://solingen.de/inhalt/feuerwehr

Original-Content von: Feuerwehr Solingen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Solingen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Feuerwehr Solingen
Weitere Meldungen: Feuerwehr Solingen
Alle Meldungen Alle
  • 26.05.2026 – 21:06

    FW-SG: Hohes Einsatzaufkommen bei der Feuerwehr Solingen

    Solingen (ots) - Am Dienstagnachmittag (26.05.2026) hat die Feuerwehr Solingen drei kleine Waschbär-Babys von einem Vordach an der Oberstraße gerettet. Anwohner hatten zunächst die Feuerwehr alarmiert, weil die Jungtiere drohten von etwa 5 m Höhe auf den Boden zu stürzen. Die Besatzung einer Drehleiter der Feuerwache I rückte aus und konnte zwei Jungtiere vom Vordach retten. Noch bevor die Besatzung mit dem ...

    mehr
  • 26.05.2026 – 17:10

    FW-SG: Wohnungsbrand mit Menschenleben in Gefahr

    Solingen (ots) - Die Feuerwehr Solingen wurde am 26.05.2026 um 15:43 Uhr zu einem Wohnungsbrand in die Kurfürstenstraße alarmiert. Bei Eintreffen war bereits eine Verrauchung der Erdgeschosswohnung durch das Fenster zu erkennen. Eine Person wurde aus dem Schlafzimmer gerettet und durch den Rettungsdienst versorgt. Der Brand wurde mit einem C-Strahlrohr gelöscht. Die Wohnung wurde im Anschluss mit einem ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren