FW-SG: Dürpelfest nach Unwetterwarnung wieder geöffnet

Solingen (ots) - Am Dienstagnachmittag (26.05.2026) hat die Feuerwehr Solingen drei kleine Waschbär-Babys von einem Vordach an der Oberstraße gerettet. Anwohner hatten zunächst die Feuerwehr alarmiert, weil die Jungtiere drohten von etwa 5 m Höhe auf den Boden zu stürzen. Die Besatzung einer Drehleiter der Feuerwache I rückte aus und konnte zwei Jungtiere vom Vordach retten. Noch bevor die Besatzung mit dem ...

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