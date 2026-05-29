FW-SG: Dürpelfest nach Unwetterwarnung wieder geöffnet
Solingen (ots)
Das Solinger Dürpelfest wurde am heutigen Abend gegen 20 Uhr wegen einer Unwetterwarnung des Deutschen Wetterdienstes vorübergehend geschlossen. Die Warnung wurde aufgehoben, somit ist das Dürpelfest wieder geöffnet und es gelten die bekannten Öffnungszeiten.
Rückfragen bitte an:
Feuerwehr Solingen
Daniel Karschges
E-Mail: d.karschges@solingen.de
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