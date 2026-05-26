Feuerwehr Solingen

FW-SG: Hohes Einsatzaufkommen bei der Feuerwehr Solingen

Solingen (ots)

Am Dienstagnachmittag (26.05.2026) hat die Feuerwehr Solingen drei kleine Waschbär-Babys von einem Vordach an der Oberstraße gerettet. Anwohner hatten zunächst die Feuerwehr alarmiert, weil die Jungtiere drohten von etwa 5 m Höhe auf den Boden zu stürzen. Die Besatzung einer Drehleiter der Feuerwache I rückte aus und konnte zwei Jungtiere vom Vordach retten. Noch bevor die Besatzung mit dem Drehleiterkorb das dritte Tier erreicht hatte, rutschte dieses ab und konnte ebenso vom Vordach gerettet werden. Ein weiteres Tier versteckte sich im Dachkasten und konnte im Verlauf von einem externen Dachdecker befreit werden. Nach der erfolgreichen Tierrettung konnten die Jungtiere an den zuständigen Jäger übergeben werden. Für rund 30 Minuten blieb die Straße im Bereich der Einsatzstelle für den Verkehr gesperrt. Mehrere Brandeinsätze beschäftigten die Solinger Feuerwehr indes über den ganzen Nachmittag. Zunächst musste bei einem Brand auf der Kurfürstenstraße eine Person aus einer verrauchten Wohnung gerettet werden (siehe separate OTS). An einem Gewerbebetrieb an der Kölner Straße brannte kurze Zeit später eine Lampe an der Außenfassade, hier führte die Feuerwehr lediglich eine Kontrolle durch, der Brand war selbstständig erloschen. Im Stadtteil Wald kam es auf einem Balkon eines Wohnhauses gegen 18:10 Uhr zu kleinen Verpuffung an einem Gasgrill. Das Feuer konnten die Anwohner glücklicherweise vor Eintreffen der Feuerwehr weitestgehend löschen. Die Einsatzkräfte kontrollierten den Bereich und konnten rasch wieder einrücken, verletzt wurde niemand. An der Oststraße in der Innenstadt kam es gegen 18:35 Uhr zu einem Küchenbrand in einem Mehrfamilienhaus. Der Rauch drang beim Eintreffen bereits aus den Fenstern der Wohnung im 2. Obergeschoss. Ursache war angebranntes Essen, daher war der Brand hier ebenso rasch unter Kontrolle. Das Feuer hatte sich nicht auf das Inventar ausbreiten können, hier gab es ebenso keine Verletzten. Am Pfaffenberger Weg kam es zu einem ausgedehnten Kellerbrand, welcher nach ersten Erkenntnissen durch ein Elektrogerät ausgelöst worden war. Die Freiwillige Feuerwehr Böckerhof war aufgrund des vorherigen Einsatzes noch im Stadtgebiet unterwegs und daher kurz nach der Alarmierung ersteintreffend, somit konnte eine weitere Brandausbreitung auf weitere Teile des Gebäudes verhindert werden. Das Gebäude bleibt bewohnbar, lediglich im Keller kam es zu einem Gebäudeschaden durch die Brandeinwirkung. Während der beiden letztgenannten Gebäudebrände kam es zusätzlich an der Straße Trochbusch zu einer unklaren Rauchentwicklung, hier war jedoch kein Eingreifen der Feuerwehr erforderlich. Parallel hatten sich über den Tag hinweg im Stadtgebiet zusätzlich mehrere Verkehrsunfälle ereignet, bei denen Personen jeweils Verletzungen erlitten. Zusätzlich zu den Kräften aller Wachen der Berufsfeuerwehr war auch ein Großteil der Solinger Freiwilligen Feuerwehr im Einsatz und unterstützte mit großem Personalaufwand die jeweiligen Einsatzmaßnahmen.

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