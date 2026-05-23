Feuerwehr Solingen

FW-SG: Mehre Brände in Solingen Höhscheid

Solingen (ots)

In der heutigen Nacht wurde die Feuerwehr Solingen zu mehreren Bränden im Stadtteil Höhscheid alarmiert. Gegen 02:50 zu einem Gebäudebrand am Gottfried-Kinkel Weg, dort hatte sich der Brand einer Mülltonne auf die Fassade des Gebäudes ausgebreitet. Die Fassade würde gelöscht und zur Kontrolle teilweise geöffnet. Gegen 04:00 am morgen kamen in kurzer Reihenfolge noch weitere Einsätze in diesem Bereich hinzu. Zunächst auf der Erferstr., dort griff das Feuer von einer Mülltonne erst auf einem PKW zu und dann auf die Fassade des Gebäudes. Auch hier musste die Fassade geöffnet werden nach den Löschmaßnehmen. Das Gebäude wurde während des Einsatzes vorsorglich geräumt. Gleichzeitig branden in der nähe weitere Mülltonnen. Glücklicherweise kam es bei allen Einsätzen zu keinen Personenschäden. Die Freiwillige Feuerwehr unterstützte die Berufsfeuerwehr bei den Einsätzen. Da nicht auszuschließen ist, dass es sich um Brandstiftung handelt, hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Feuerwehr Solingen, übermittelt durch news aktuell