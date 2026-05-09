Feuerwehr Solingen

FW-SG: Sprinkleranlage verhindert größeres Brandereignis in Shopping-Center

Solingen (ots)

Die Feuerwehr Solingen wurde gegen 0:18 Uhr über die Brandmeldeanlage zum Shoppingcenter "Clemens-Galerien" in Solingen alarmiert. Auf Anfahrt wurde der Leitstelle telefonisch eine Verrauchung in einem Restaurantbetrieb sowie einem Einzelhandelsgeschäft gemeldet. Darauf hin wurde das Einsatzstichwort auf "F-Gebäude" angepasst und weitere Kräfte alarmiert. Nach Erkundung bestätigte sich eine leichte Verrauchung im Einzelhandelsgeschäft im 1. Obergeschoss sowie eine starke Verrauchung des im Erdgeschoss befindlichen Restaurantbetriebs. Akustisch war im Restaurantbetrieb das Ausströmen der Sprinkleranlage wahrnehmbar. Ein Angriffstrupp unter Atemschutz ging mit einem C-Strahlrohr zur Erkundung und Brandbekämpfung in den betroffenen Betrieb vor. Ein Entstehungsbrand wurde durch die Sprinkleranlage gelöscht. Es entstanden leichte Brandschäden sowie starke Verrußung und ein nicht unerheblicher Wasserschaden im betroffenen Restaurantbetrieb. Das Einzelhandelsgeschäft wurde über die gebäudeseitige Entrauchungsanlage entraucht. Die Feuerwehr belüftete den betroffenen Restaurantbetrieb. Die Sprinkleranlage wurde für den betroffenen Bereich abgeschaltet. Gegen 02:20 Uhr war der Einsatz beendet. Im Einsatz waren die Feuerwachen I und III der Berufsfeuerwehr sowie die Löscheinheit 3 der Freiwilligen Feuerwehr. Insgesamt waren ca. 25 Einsatzkräfte vor Ort. Die verwaisten Berufsfeuerwachen wurden derweil von Einheiten der Freiwilligen Feuerwehren der Löscheinheiten 5(Böckerhof)und 6(Gräfrath) besetzt. Die Sprinkleranlage hat in diesem Fall einen größeren Brandschaden und eine Ausbreitung verhindert. Das Shoppingcenter und das im Gebäudekomplex befindliche Kino können, bis auf den betroffenen Restaurantbetrieb, uneingeschränkt öffnen.

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