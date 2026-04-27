Feuerwehr Solingen

FW-SG: Rauchsäule weist Einsatzkräften den Weg, PKW-Brand auf der BAB 46 glimpflich ausgegangen

Bild-Infos

Download

Solingen (ots)

Am 27.04.2026 wurde die Feuerwehr gegen 08:24 Uhr zu einem PKW-Brand auf die BAB 46 in Fahrtrichtung Wuppertal, in Höhe der Anschlussstelle Autobahnkreuz Sonnborn, alarmiert.

Aus bislang ungeklärter Ursache war ein PKW während der Fahrt in Brand geraten. Der Fahrer des PKW konnte das Fahrzeug rechtzeitig verlassen und brachte sich selbstständig in Sicherheit. Gemeinsam mit einem Ersthelfer unternahm er noch erste Löschversuche.

Bereits auf der Anfahrt war für die Einsatzkräfte eine dichte, weithin sichtbare Rauchentwicklung erkennbar. Die Rauchsäule wies den Kräften der Feuerwehr den Weg zur Einsatzstelle und machte schon aus der Entfernung das Ausmaß des Brandes deutlich.

Beim Eintreffen der Feuerwehr stand das Fahrzeug bereits in Vollbrand. Die Einsatzkräfte leiteten umgehend die Brandbekämpfung ein und konnten das Feuer unter Atemschutz zügig mit einem Schaumrohr löschen. Der Fahrer wurde durch den Rettungsdienst betreut. Er blieb körperlich unverletzt, erlitt jedoch einen Schock.

Positiv hervorzuheben ist, dass durch die Verkehrsteilnehmer eine vorbildliche Rettungsgasse gebildet und für die anrückenden Rettungsfahrzeuge freigehalten wurde. Dadurch konnten die Einsatzkräfte die Einsatzstelle ohne Verzögerung erreichen. Im Einsatz befanden sich die Berufsfeuerwehr Solingen sowie die Löscheinheit 7 der Freiwilligen Feuerwehr.

Während der Einsatzmaßnahmen musste die BAB 46 zeitweise voll gesperrt werden. Dadurch kam es zu Verkehrsbehinderungen und einem Rückstau.

Zur Brandursache und zur Höhe des entstandenen Sachschadens können seitens der Feuerwehr keine Angaben gemacht werden.

Original-Content von: Feuerwehr Solingen, übermittelt durch news aktuell