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Feuerwehr Solingen

FW-SG: Wohnungsbrand im Keusenhof - Zwei Personen betroffen, eine schwer verletzt

Solingen (ots)

In den frühen Morgenstunden wurde die Feuerwehr Solingen zu einem Wohnungsbrand im Keusenhof alarmiert. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte machte eine Person am Hauseingang auf sich aufmerksam und berichtete, dass sich noch eine weitere Person im Gebäude befinde.

Unverzüglich wurde die Menschenrettung eingeleitet. Die zweite Person konnte schnell aufgefunden werden, musste jedoch aufgrund der starken Rauchentwicklung umgehend unter reanimationsbedingungen ins Klinikum Solingen transportiert werden. Im weiteren Verlauf erfolgte die Verlegung in eine Spezialklinik nach Gelsenkirchen.

Parallel zur Rettung wurde die Brandbekämpfung eingeleitet. Zwei Trupps unter schwerem Atemschutz gingen mit zwei C-Rohren sowohl im Innen- als auch im Außenangriff gegen das Feuer vor. Durch das koordinierte Vorgehen konnte der Brand zügig unter Kontrolle gebracht werden.

Aufgrund der Fachwerkbauweise kam es auch zu einer Rauchbeaufschlagung des direkt angrenzenden Nachbargebäudes. Dieses wurde mithilfe eines elektrischen Lüfters entraucht. Nach abschließenden Schadstoffmessungen konnten die Bewohner wieder in ihr Haus zurückkehren.

Das betroffene Brandobjekt ist derzeit nicht mehr bewohnbar.

Im Einsatz waren Kräfte der Berufsfeuerwehr der Wachen 1, 2 und 3, unterstützt durch die Löscheinheit 1 - Ohligs/Merscheid. Diese stellte zudem den Grundschutz auf der Feuerwache 2 sicher. Die Feuerwache 3 wurde während des Einsatzes durch die Löscheinheit 7 - Wald besetzt.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Solingen
Ralf Seidel
Telefon: 0202 / 563-1111
E-Mail: R.Seidel@solingen.de
https://solingen.de/inhalt/feuerwehr

Original-Content von: Feuerwehr Solingen, übermittelt durch news aktuell

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