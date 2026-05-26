PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Solingen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Feuerwehr Solingen

FW-SG: Wohnungsbrand mit Menschenleben in Gefahr

Solingen (ots)

Die Feuerwehr Solingen wurde am 26.05.2026 um 15:43 Uhr zu einem Wohnungsbrand in die Kurfürstenstraße alarmiert. Bei Eintreffen war bereits eine Verrauchung der Erdgeschosswohnung durch das Fenster zu erkennen. Eine Person wurde aus dem Schlafzimmer gerettet und durch den Rettungsdienst versorgt. Der Brand wurde mit einem C-Strahlrohr gelöscht. Die Wohnung wurde im Anschluss mit einem Hochleistungslüfter belüftet und auf CO kontrolliert. Es waren die Feuerwachen eins und drei vor Ort. Der Einsatz dauerte ca. eine Stunde. Parallel waren die Wache zwei, die Löscheinheit eins und drei zu einer Tragehilfe und Türöffnung im Einsatz.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Solingen
Markus Wehr
Telefon: 0202 / 563-1111
E-Mail: M.Wehr@solingen.de
https://solingen.de/inhalt/feuerwehr

Original-Content von: Feuerwehr Solingen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Solingen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Feuerwehr Solingen
Weitere Meldungen: Feuerwehr Solingen
Alle Meldungen Alle
  • 24.05.2026 – 13:42

    FW-SG: Feuerwehr verhindert das Übergreifen eines Wohnhausbrandes auf Nachbarhäuser

    Solingen (ots) - Um 11:07 Uhr wurde die Feuerwehr Solingen zu einem vermeintlichen Küchenbrand in die Friesenstraße alarmiert. Eine weithin sichtbare Rauchsäule wies den Weg zur Einsatzstelle im Stadtteil Solingen-Wald. Bereits beim Eintreffen der ersten Kräfte stand das zweigeschossige Wohnhaus in Vollbrand. Da sich das brennende Gebäude in einem Hinterhof mit ...

    mehr
  • 23.05.2026 – 08:55

    FW-SG: Mehre Brände in Solingen Höhscheid

    Solingen (ots) - In der heutigen Nacht wurde die Feuerwehr Solingen zu mehreren Bränden im Stadtteil Höhscheid alarmiert. Gegen 02:50 zu einem Gebäudebrand am Gottfried-Kinkel Weg, dort hatte sich der Brand einer Mülltonne auf die Fassade des Gebäudes ausgebreitet. Die Fassade würde gelöscht und zur Kontrolle teilweise geöffnet. Gegen 04:00 am morgen kamen in kurzer Reihenfolge noch weitere Einsätze in diesem ...

    mehr
  • 20.05.2026 – 10:10

    FW-SG: Brand in Pappenpresse bei Firma in Solingen-Aufderhöhe

    Solingen (ots) - Am Morgen des 20.05.2026 kam es gegen 06:30 Uhr bei der Firma Glänzerplast GmbH im Solinger Ortsteil Aufderhöhe zu einem Brand in einem Abrollbehälter beziehungsweise einer Pappenpresse. Mitarbeitende des Unternehmens bemerkten die Rauchentwicklung frühzeitig und leiteten umgehend erste Löschmaßnahmen mit Feuerlöschern ein. Trotz des schnellen Eingreifens reichten die Maßnahmen jedoch nicht aus, ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren