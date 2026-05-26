Feuerwehr Solingen

FW-SG: Wohnungsbrand mit Menschenleben in Gefahr

Solingen (ots)

Die Feuerwehr Solingen wurde am 26.05.2026 um 15:43 Uhr zu einem Wohnungsbrand in die Kurfürstenstraße alarmiert. Bei Eintreffen war bereits eine Verrauchung der Erdgeschosswohnung durch das Fenster zu erkennen. Eine Person wurde aus dem Schlafzimmer gerettet und durch den Rettungsdienst versorgt. Der Brand wurde mit einem C-Strahlrohr gelöscht. Die Wohnung wurde im Anschluss mit einem Hochleistungslüfter belüftet und auf CO kontrolliert. Es waren die Feuerwachen eins und drei vor Ort. Der Einsatz dauerte ca. eine Stunde. Parallel waren die Wache zwei, die Löscheinheit eins und drei zu einer Tragehilfe und Türöffnung im Einsatz.

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