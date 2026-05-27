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Feuerwehr Solingen

FW-SG: Nächtlicher LKW-Unfall am Hildener Kreuz - 500 Liter Diesel laufen nach spektakulärer Leitplankenfahrt aus

FW-SG: Nächtlicher LKW-Unfall am Hildener Kreuz - 500 Liter Diesel laufen nach spektakulärer Leitplankenfahrt aus
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Solingen (ots)

In der Nacht vom 26.05. auf den 27.05.2026 wurde die Berufsfeuerwehr Solingen gegen 02:13 Uhr zunächst zu einem gemeldeten Ölunfall auf die BAB 3 alarmiert. Die Einsatzstelle befand sich im Bereich des Hildener Kreuzes in der Ausfahrt zur A46. Bereits auf der Anfahrt stellte sich heraus, dass es sich um einen Verkehrsunfall mit einer Sattelzugmaschine handelte. Der LKW war aus bislang ungeklärter Ursache mittig auf die Leitplanke aufgefahren und anschließend rund 150 Meter über diese weitergerutscht. Die Polizei war beim Eintreffen der Feuerwehr bereits vor Ort und wies die Einsatzkräfte ein. Durch das Auffahren auf die Leitplanke wurde der Dieseltank der Sattelzugmaschine massiv beschädigt. Insgesamt liefen etwa 500 Liter Kraftstoff aus und verteilten sich im Bereich der Fahrbahn sowie angrenzend im Erdreich. Die Feuerwehr übernahm umgehend die Ausleuchtung der Einsatzstelle, stellte den Brandschutz sicher und leitete Maßnahmen zur Eindämmung der Kraftstoffausbreitung ein. Zusätzlich wurden die Autobahnmeisterei sowie die Untere Wasserschutzbehörde alarmiert. Zur Aufnahme und Eindämmung des ausgelaufenen Dieselkraftstoffes kamen insgesamt 26 Säcke Bindemittel zum Einsatz. Bindemittel wird von der Feuerwehr verwendet, um ausgelaufene Betriebsstoffe wie Öl oder Diesel aufzunehmen und eine weitere Ausbreitung zu verhindern. Dadurch können Umweltgefahren reduziert und die Verkehrssicherheit verbessert werden. Im weiteren Verlauf wurde auch die Bergung der Sattelzugmaschine durch die Feuerwehr ausgeleuchtet und abgesichert. Nach Abschluss der Maßnahmen wurde die Einsatzstelle an die Polizei übergeben. Derzeit dauern im betroffenen Bereich weiterhin Arbeiten an. Aufgrund der Verunreinigung muss belastetes Erdreich stellenweise ausgehoben und fachgerecht entsorgt werden. Verkehrsteilnehmer müssen daher weiterhin mit Einschränkungen im Bereich des Hildener Kreuzes rechnen.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Solingen
Bartha Norbert
Telefon: 0202 / 563-1111
E-Mail: c.schmalz@solingen.de
https://solingen.de/inhalt/feuerwehr

Original-Content von: Feuerwehr Solingen, übermittelt durch news aktuell

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