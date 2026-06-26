Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Flensburg: Nachtrag zu Gefährlicher Körperverletzung in der Fußgängerzone - Haftbefehl erlassen

Flensburg (ots)

Am Donnerstagnachmittag vergangener Woche (18.06.26) kam es in der Flensburger Fußgängerzone zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 16-jährigen Syrer und einem 18-jährigen Deutschen, bei welcher der 16-Jährige mutmaßlich durch den 18-Jährigen mit einem Messer verletzt wurde (Pressemitteilung vom 19.06.2026).

Die Ermittlungen sind inzwischen insoweit vorangeschritten, dass dringender Tatverdacht gegen den 18-jährigen Heranwachsenden besteht. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Flensburg erließ eine Ermittlungsrichterin am Amtsgericht Flensburg Haftbefehl wegen Wiederholungsgefahr gegen den Beschuldigten.

Er wurde heute Morgen durch Beamte der örtlichen Kriminalpolizei festgenommen und wird heute Nachmittag dem Haftrichter vorgeführt.

Zu den Einzelheiten des Haftgrundes werden derzeit keine weiteren Angaben gemacht.

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