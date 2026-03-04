PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Gelsenkirchen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Dachstuhlbrand in Ückendorf - Zeugenaufruf

Gelsenkirchen (ots)

Auf der Ückendorfer Straße kam es am Dienstagabend, 3. März 2026, gegen 22 Uhr zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus. Ein Zeuge aus dem gegenüberliegenden Restaurant hatte den Brand bemerkt und umgehend die Feuerwehr verständigt, die die Flammen löschte. Wegen des entstandenen Gebäudeschadens wurde ein Teil des Mehrfamilienhauses aus Sicherheitsgründen für unbewohnbar erklärt. Menschen wurden nicht verletzt.

Nach aktuellem Ermittlungsstand kann eine natürliche Brandursache ausgeschlossen werden. Daher sucht die Polizei Gelsenkirchen nach Zeugen, die verdächtiges Verhalten im relevanten Zeitraum beobachtet haben. Hinweise werden beim Kriminalkommissariat 11 unter 0209 365 7112 oder bei der Kriminalwache unter 0209 365 8240 entgegengenommen.

Nachfragen für Journalistinnen und Journalisten:

Polizei Gelsenkirchen
Leitungsstab/Pressestelle
Polizeioberkommissar Florian Mühlenbrock
Telefon: +49 209 365 2012
E-Mail: poststelle.gelsenkirchen@polizei.nrw.de
https://gelsenkirchen.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Gelsenkirchen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Gelsenkirchen
Weitere Meldungen: Polizei Gelsenkirchen
Alle Meldungen Alle
  • 03.03.2026 – 14:11

    POL-GE: Öffentlichkeitsfahndung - Wer kennt die Tatverdächtigen?

    Gelsenkirchen (ots) - In einem Fall von gefährlicher Körperverletzung sucht die Polizei mit Bildern von einer Überwachungskamera nach den Tatverdächtigen. Auf den Bildern sind mehrere Tatverdächtige eines gewalttätigen Übergriffs vom 1. Februar 2025 gegen 20.10 Uhr zu erkennen. Die bislang unbekannten Tatverdächtigen haben einen Mann auf der Bismarckstraße angegriffen, weshalb dieser in Restaurant flüchtete. Die ...

    mehr
  • 03.03.2026 – 12:42

    POL-GE: Motorradfahrer in Tempo 30-Zone deutlich zu schnell

    Gelsenkirchen (ots) - Geschwindigkeitskontrollen gehören zum Alltag der Polizei. Manchmal zeigen sie jedoch besonders deutlich, warum sie notwendig sind. So auch bei einer Geschwindigkeitsüberwachung in Buer. Im Rahmen der Kontrolle an der Braukämperstraße hat die Polizei am Montagvormittag, 2. März 2026, einen Motorradfahrer mit 68 km/h gemessen. In dem dortigen Abschnitt gilt eine zulässige Höchstgeschwindigkeit ...

    mehr
  • 03.03.2026 – 12:25

    POL-GE: Körperliche Auseinandersetzung unter Jugendlichen endet im Krankenhaus

    Gelsenkirchen (ots) - Zu einer handfesten Auseinandersetzung kam es am Montagmorgen, 2. März 2026, gegen 7.40 Uhr an der U-Bahn-Station "Bismarckstraße" in Schalke. Nach aktuellem Ermittlungs-stand ereignete sich zunächst eine verbale Auseinandersetzung zwischen Jugendlichen im Alter zwischen 14 und 16 Jahren. Im weiteren Verlauf schlugen die Jugendlichen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren