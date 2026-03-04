Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Dachstuhlbrand in Ückendorf - Zeugenaufruf

Gelsenkirchen (ots)

Auf der Ückendorfer Straße kam es am Dienstagabend, 3. März 2026, gegen 22 Uhr zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus. Ein Zeuge aus dem gegenüberliegenden Restaurant hatte den Brand bemerkt und umgehend die Feuerwehr verständigt, die die Flammen löschte. Wegen des entstandenen Gebäudeschadens wurde ein Teil des Mehrfamilienhauses aus Sicherheitsgründen für unbewohnbar erklärt. Menschen wurden nicht verletzt.

Nach aktuellem Ermittlungsstand kann eine natürliche Brandursache ausgeschlossen werden. Daher sucht die Polizei Gelsenkirchen nach Zeugen, die verdächtiges Verhalten im relevanten Zeitraum beobachtet haben. Hinweise werden beim Kriminalkommissariat 11 unter 0209 365 7112 oder bei der Kriminalwache unter 0209 365 8240 entgegengenommen.

