Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Tierische Spuren statt Sachbeschädigung

Erfurt (ots)

Nicht hinter jeden vermeintlichen Sachbeschädigung steckt tatsächlich ein Täter. Ein 49-jähriger Fahrzeughalter meldete der Polizei am Samstagmittag (27.06.2026) eine mutmaßlich zerkratzte Frontscheibe seines schwarzen Ford Focus in der Peter-Cornelius-Straße in Erfurt. Vor Ort stellten die eingesetzten Beamten jedoch schnell fest, dass kein Schaden am Fahrzeug entstanden war. Stattdessen hatten vermutlich die Spuren eines Wildtiers - möglicherweise eines Marders oder einer Katze - auf der verschmutzten Scheibe den Eindruck von Kratzern erweckt. Die Rückstände ließen sich mit einem feuchten Tuch mühelos entfernen. Da sich somit kein Hinweis auf eine Straftat ergab, konnten die Beamten den Einsatz ohne weitere Maßnahmen beenden. (FH)

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