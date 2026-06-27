Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Flensburg: Versammlungslage am Samstagvormittag

Flensburg (ots)

Für den Samstagvormittag (27.06.2026) waren in Flensburg im Bereich der nördlichen Innenstadt mehrere Versammlungen angezeigt worden. Die AfD hatte zum dritten Mal in diesem Jahr einen Infostand angezeigt. Der SSW, die SPD, die Linke und Bündnis 90/Die Grünen hatten ebenfalls Infostände angemeldet. Weiterhin war ein Aufzug mit dem Titel "Keine Stadt für Nazis" angezeigt worden. Die Polizei stellte sich dementsprechend auf das Demonstrationsgeschehen ein.

Am Samstagmorgen sagte die AfD ihren Infostand ab. Daraufhin fanden auch die Versammlungen der anderen Parteien nicht statt. Der Aufzug wurde dennoch durchgeführt. Er startete gegen 10:50 Uhr, führte vom Willy-Brandt-Platz über die Schiffbrücke, die Neue Straße und die Norderstraße bis zum I-C-Möller-Platz und endete gegen 11:30 Uhr. Es nahmen ca. 120 Personen teil. Der Aufzug verlief friedlich und störungsfrei.

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