Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Flensburg: Polizei sucht Zeugen nach gefährlichem Fahrmanöver

Flensburg (ots)

Am Freitag, den 26.06.2026, gegen 17:15 Uhr, beobachteten Beamtinnen des 1. Polizeireviers Flensburg während eines anderen Einsatzes ein Fahrzeug, das mit stark überhöhter Geschwindigkeit von der Werftstraße in den Brauereiweg in Flensburg einbog und dabei zwei Fahrradfahrer gefährdete. Der Fahrer konnte aufgrund des anderen Einsatzes nicht angehalten werden. Die Polizei sucht nun nach Zeugen des Vorfalls.

Das Streifenteam des 1. Polizeireviers hatte soeben das Fahrzeug verlassen und war auf dem Weg zum Skatepark am Brauereiweg, um dort einen Einsatz wahrzunehmen, als ein schwarzer Opel Antara in hohem Tempo von der Werftstraße in den Brauereiweg abbog. Das Fahrzeug geriet dabei auch auf die Gegenfahrbahn und ins Schwanken. Zwei Fahrradfahrer, die auf der Straße in entgegengesetzter Richtung unterwegs waren, mussten dem PKW abrupt an den Kantstein ausweichen. Der Fahrer des Wagens fuhr mit unverändert hohem Tempo weiter und bog dann mit quietschenden Reifen nach links in den Trollseeweg ein.

Aufgrund des Ursprungseinsatzes konnten die Polizistinnen das Fahrzeug keiner Kontrolle unterziehen. Auch die Daten der beiden Radfahrer konnten nicht aufgenommen werden.

Der Verkehrsermittlungsdienst des 1. Polizeireviers Flensburg sucht deshalb nach den beiden Fahrradfahrern, die vor dem Auto ausweichen mussten. Sie und weitere Zeugen werden gebeten, sich telefonisch unter 0461-4844110 oder per E-Mail unter VED.Flensburg.PR@polizei.landsh.de zu melden.

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