Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Landkreis Heilbronn: Brand

Heilbronn (ots)

Weinsberg: Brand in Kindergarten

Zu einem Brand in einem Kindergarten in Weinsberg kam es am Montagvormittag. Gegen 11 Uhr wurde der Brand im Parkkindergarten "Am Ziegeleipark" in der Eugen-Diez-Straße gemeldet. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte hatten alle Kinder und Betreuungskräfte das Gebäude bereits verlassen. Die Kinder wurden in den nahegelegenen Eugen-Diez-Kindergarten gebracht und dort von ihren Eltern abgeholt. Verletzt wurde niemand. Das Gebäude, bei dem es sich um ein Holzblockhaus handelt, stand zeitweise in Vollbrand. Da ein vollständiges Ablöschen zunächst nicht möglich war, musste das Gebäude im weiteren Verlauf kontrolliert zurückgebaut werden. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 60.000 Euro geschätzt. Die Brandursache ist derzeit noch unklar. Die Ermittlungen dauern an.

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