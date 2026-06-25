Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Sicher unterwegs auf zwei Rädern - Präventionsaktion zu E-Scootern für Jugendliche

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Nidderau (ots)

(lei) Nur wenige Tage vor Beginn der Sommerferien in Hessen informierten die Schutzfrauen vor Ort der Polizeistation Langenselbold, Julia Koch und Silke Rübmann, gemeinsam mit dem Ordnungsamt der Stadt Nidderau am Mittwoch über die sichere Nutzung von E-Scootern. Mit einem Informationsstand auf dem Gelände des Nidder-Forums richtete sich die Präventions- und Aufklärungsaktion gezielt an Jugendliche.

Bereits nach Schulschluss nutzten zahlreiche Schülerinnen und Schüler die Gelegenheit, den Stand zu besuchen. Einige kamen sogar mit ihren eigenen E-Scootern vorbei, um sich über die geltenden Vorschriften und die sichere Teilnahme am Straßenverkehr zu informieren.

In persönlichen Gesprächen machten die Schutzfrauen und die Mitarbeitenden des Ordnungsamtes auf die Risiken einer unsachgemäßen Nutzung aufmerksam. Thematisiert wurden insbesondere die Gefahren durch überhöhte Geschwindigkeit sowie das verbotswidrige Fahren mit zwei Personen auf einem E-Scooter. Ebenso wurde darüber aufgeklärt, dass E-Scooter nur auf Radwegen, Radfahrstreifen und in Fahrradstraßen erlaubt sind. Nur wenn diese fehlen, darf man auf die Fahrbahn ausweichen. Auf dem Gehweg, in der Fußgängerzone und in Einbahnstraßen entgegen der Fahrtrichtung sind die kleinen Fortbewegungsmittel untersagt.

Großen Zuspruch erhielt ein E-Scooter-Quiz, das von den Jugendlichen mit viel Interesse und Ehrgeiz angenommen wurde. Dabei konnten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ihr Wissen rund um Regeln und Sicherheit im Straßenverkehr testen und gleichzeitig Neues lernen.

Die Verantwortlichen zeigten sich mit der Resonanz sehr zufrieden. Durch den direkten Austausch und die praxisnahe Aufklärung konnte das Bewusstsein für die sichere und regelkonforme Nutzung von E-Scootern gestärkt werden - ein wichtiger Beitrag zur Verkehrssicherheit, insbesondere mit Blick auf die bevorstehenden Sommerferien.

Bildquelle: Polizeipräsidium Südosthessen

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