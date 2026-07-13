Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Brände; Verkehrsunfälle

Reutlingen (ots)

Deizisau (ES): Brand an Bundesstraße

Zu einem Brand an der B 10 in Richtung Göppingen ist es am Montagmittag, gegen 12.20 Uhr, gekommen. An der Aus- bzw. Auffahrt hatte eine circa 80 Quadratmeter große Wiesenfläche aus unbekannter Ursache Feuer gefangen, was zu einer erheblichen Rauchentwicklung führte. Aufgrund dessen musste die Auffahrt zur Bundesstraße für rund 30 Minuten gesperrt werden. Durch die Feuerwehr konnten die Flammen rasch gelöscht werden. Verletzt wurde niemand. (mr)

Neckartenzlingen (ES): Brand in Papierpresse

Ein Brand in einer Papierpresse hat am Montagmorgen, gegen 8.45 Uhr, bei einem Discounter in der Karlstraße für etwas Aufregung gesorgt. Dort trafen die Einsatzkräfte auf eine starke Rauchentwicklung aus dem Container, wobei der Rauch auch in Teile des Gebäudes zog. Nach dem Ablöschen durch die Feuerwehr stellte sich heraus, dass vermutlich ein Barcodescanner, der aus unbekannten Gründen in die Presse geraten war, für den Brand verantwortlich sein könnte. Nach der Freigabe durch die Feuerwehr konnte der Discounter den Betrieb wieder aufnehmen. Verletzt wurde nach derzeitigem Kenntnisstand niemand. (mr)

Balingen (ZAK): Fahrzeuge beschlagnahmt

Gegen zwei sich offenbar bekannte 33 und 37 Jahre alte Autofahrer ermittelt seit Sonntagabend die Polizei. Nach derzeitigem Kenntnisstand war ein 33-Jähriger gegen 21.30 Uhr mit einem BMW an der Ortsausfahrt von Dürrwangen in Richtung B 463 unterwegs. Dabei soll der Mann einem vorausfahrenden 37-jährigen Audi-Lenker die Lichthupe gegeben haben und diesem anschließend gefolgt sein. Ob es dabei bereits zu einem Kontakt zwischen den Fahrzeugen kam, ist Gegenstand der Ermittlungen. Auf der Wilhelm-Kraut-Straße in Balingen kollidierte der BMW dann mit dem Heck des Audi, worauf dieser um die eigene Achse gedreht wurde. Nachdem die Fahrer unabhängig voneinander weitergefahren waren, kam es im Einmündungsbereich Stingstraße / Im Roßnägele erneut zum Zusammenstoß zwischen den Fahrzeugen. Während der 33-Jährige den BMW, in dem sich noch zwei Mitfahrer befanden, unfallbedingt im Bereich der Eyach-Brücke stoppte, fuhr der 37-Jährige noch ein Stück weiter und hielt in der Straße Am Mühlkanal an. Verletzt wurde nach derzeitigem Kenntnisstand niemand. Der Sachschaden an den beiden Fahrzeugen dürfte sich auf jeweils 10.000 Euro belaufen. Sie wurden durch die hinzugerufenen Polizeibeamten beschlagnahmt und a von einem Abschleppunternehmen abtransportiert. Da sich beim 37-Jährigen der Verdacht auf den Konsum eines berauschenden Mittels ergab, musste dieser noch eine Blutprobe abgeben. Die verkehrspolizeilichen Ermittlungen dauern an. (mr)

Burladingen (ZAK): Jugendliche bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Nach derzeitigem Kenntnisstand schwere Verletzungen hat eine Jugendliche bei einem Verkehrsunfall am Montagmorgen in Burladingen erlitten. Kurz vor 7.30 Uhr war ein 45 Jahre alter Mann mit einem Skoda Fabia auf der Hauptstraße in Richtung Gauselfingen unterwegs. Unmittelbar nach der von rechts einmündenden Hermannsdorfer Straße übersah er wohl aufgrund der tiefstehenden Sonne das für ihn geltende Rotlicht der Ampel. In der Folge erfasste der Skoda eine 15-jährige Fußgängerin, die die dortige Fußgängerfurt von rechts kommend queren wollte. Die Jugendliche wurde nach einer notärztlichen Erstversorgung vor Ort vom Rettungsdienst in eine Klinik eingeliefert. Der Schaden am Auto beträgt schätzungsweise 1.500 Euro. (mr)

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